La Regione fa shopping di treni Ecco le linee che saranno potenziate

Catania - La Regione fa shopping ferroviario. Acquistando 21 nuovi mezzi da Trenitalia. Con un’opzione su altri 17. Il costo complessivo dell’operazione sarà, a regime, di oltre 260 milioni. Di cui 142 milioni già nella prima tranche dell’operazione.

C’è già l’accordo fra l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, e il direttore generale di Trenitalia, Maria Giaconia, che si sono incontrati lunedì a Roma. In pratica è stato firmato l’atto per la «cessione alla Regione del contratto di fornitura di 21 treni “Pop”» e di «conferimento a Trenitalia del mandato di rappresentanza per la gestione della commessa» con la terza parte: Alstom Ferroviaria Spa, dalla quale l’azienda di Stato aveva già comprato un pacchetto di vetture del valore di circa un miliardo. E dunque la Sicilia “compra” un pezzo di quella fornitura, attingendo a risorse comunitarie e del Fsc (Fondo sviluppo e coesione). Ma è un’operazione conveniente? «L’acquisto di materiale rotabile - spiega Falcone - è previsto alla voce “Investimenti” del contratto di servizio con cui la Regione ha affidato la gestione del trasporto pubblico ferroviario a Trenitalia fino al 31 dicembre 2026. E in ogni caso l’eventuale aumento del canone di Tenitalia in caso di fornitura di treni non di proprietà della Regione sarebbe stato a regime molto più oneroso dell’acquisto».

Di che mezzi si tratta? Leggendo l’accordo fra Regione Trenitalia e Alstom si evince che si tratta di «convogli Emu a media capacità per il trasporto regionale di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per servizio di trasporto passeggeri su linee 3kVcc dell’infrastruttura». Nome in codice: “Pop”. «Si tratta di treni di ultima generazione - spiega Falcone - con maggiore velocità, fino a 160/170 chilometri orari, e potenza rispetto a tutto l’attuale parco mezzi in Sicilia». Non è che ci volesse molto, del resto. Oggi, sulle risorgimentali rotaie siciliane, viaggiano 71 mezzi, tutti più vecchi: 5 “Jet” (penultima versione rispetto a quelli in acquisto), 32 “Minuetto”, 18 treni-navetta (con locomotiva nel primo e nell’ultimo vagone) e 16 locomotive “Aln”, la cui ultima serie è stata prodotta fino al 1993.

«La destinazione dei nuovi convogli - rivela Falcone - sarà ovviamente legata alle tratte più lunghe: la Palermo-Catania, la Messina-Palermo e la Messina-Siracusa, ma del rinnovamento del parco treni beneficeranno, a cascata, quasi tutto il sistema ferroviario siciliano». Queste le scadenze concordate con i vertici di Trenitalia: «I primi quattro convogli saranno in esercizio nel 2019, ritengo entro il mese di settembre. Un secondo stock di altri sette entro il 31 dicembre del 2020, gli ultimi dieci nel 2021».

Tutti i 38 nuovi treni sono ad alimentazione elettrica. «Una scelta che, su mandato del presidente Musumeci, coniuga il potenziamento di velocità, potenza e qualità del servizio con un minore impatto ambientale», dice l’assessore ai Trasporti. Ben consapevole, però, che l’elettrificazione delle linee dell’Isola è ancora a meno della metà dell’opera: appena 680 chilometri su un totale di 1.340 di rotaie. «Ma stiamo provvedendo a recuperare il gap accumulato in decenni - promette l’esponente di Forza Italia nel governo regionale - e puntiamo all’elettrificazione di ulteriori 120 chilometri entro un triennio». Ammesso e non concesso che l’obiettivo dovesse essere centrato, buona parte del sistema ferroviario resterà ancora per molto con alimentazione old style. Ed è anche per questo che il secondo blocco di treni che la Regione acquisterà, «presumibilmente con la cessione del contratto di fornitura fra Trenitalia e chi si aggiudicherà un nuovo bando a livello nazionale», riguarderà mezzi alimentati a gasolio. «La richiesta - esplicita Falcone - è di altri 17 “Pop” versione diesel, in modo di estendere all’intera linea siciliana i benefici dell’innovazione tecnologica e dell’aumento della velocità di collegamento».

Inoltre, a Roma in questi giorni si decide il futuro di progetti-chiave per la mobilità su rotaie nell’Isola: dalla nuova fermata di Acireale della linea Catania-Messina alla velocizzazione della Catania-Siracusa nel tratto fra Augusta e Targa; dall’apertura della stazione etnea di Picanello (la stima della Regione è entro fine anno) all’avvio dei lavori dell’attesissimo cantiere a Fontanarossa fino alla conclusione della telenovela sul raddoppio della Bicocca-Catenanuova, con 225 milioni sul tavolo. Le premesse, come già nel passato, ci sono. Sarà davvero la fine dell’era dell’Isola con i treni stile “Freccia Rotta”?

