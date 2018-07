Migranti, presidio solidarietà Briancon

TORINO, 17 LUG - Un centinaio di persone sono in presidio sotto la sede della gendarmerie di Briancon in solidarietà a quattro attivisti della rete pro migranti Chez Jesus che hanno ricevuto un avviso a comparire a seguito dalla manifestazione dello scorso 22 aprile a Montegenevre, primo comune francese sull'omonimo Colle dopo il confine con l'Italia. I quattro avevano partecipato al corteo cominciato in territorio italiano e terminato nella zona di Briancon e sono accusati di aver aiutato una trentina di migranti a forzare i controlli alla frontiera. Durante la manifestazione, convocata per protesta contro un presidio di Generation Identitaire, c'erano stati momenti di tensione con le forze dell'ordine francesi. A seguito del corteo, tre antagonisti, un'esponente dell'area anarchica torinese e due antagonisti svizzeri, erano stati arrestati. Il processo sarà l'8 novembre.