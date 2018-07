ROMA, 17 LUG - Il Segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, ha convocato per domani, 18 luglio, la prima riunione della nuova Segreteria nazionale Pd. La Segreteria si riunirà a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma, alle ore 14 presso la Libreria Booklet Le Torri, in Via Amico Aspertini 410.