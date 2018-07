Scappa da vigili, investito da auto

MILANO, 17 LUG - Si è buttato fuori dall'auto della Polizia locale dopo aver picchiato due agenti ed è stato investito da una vettura che sopraggiungeva lungo la corsia di sorpasso della tangenziale di Milano all'altezza dell'uscita di Paullo (Milano). Le sue condizioni non sono gravi. L'uomo, presumibilmente un nordafricano, di circa 25 anni (non è ancora stato identificato), è ora piantonato in ospedale e scatteranno nei suoi confronti le accuse di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni dal momento che anche gli agenti, un uomo e una donna, sono stati portati in ospedale che ancora non ha stabilito una prognosi. L'episodio si è verificato in mattinata ed ha avuto il suo prologo in via Ucelli di Nemi, alla periferia est del capoluogo lombardo, dove gli agenti della Polizia locale erano stati chiamati a sgomberare uno stabile demaniale. Dentro hanno trovato due immigrati, un uomo e una donna, che sono stati messi a bordo di due diverse vetture per essere portati al comando per l'identificazione.