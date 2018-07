Sondaggio Ascom,torinesi vogliono Giochi

TORINO, 17 LUG - Otto torinesi su dieci vogliono che Torino si candidi alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo rileva un sondaggio di Format Research per conto di Confcommercio Torino, reso noto oggi all'Ascom in un incontro sull'orizzonte economico della Provincia e sul clima di fiducia delle imprese per il futuro. A favore della candidatura si è espresso l'82,7% dei torinesi contro il 17,3% contrari. Una percentuale che aumenta tra i più giovani: tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale al 92,9%. "I torinesi si sono espressi in modo chiaro", commentato Pierluigi Arcani, presidente di Format Research. Chiarezza di scelta riconosciuta anche dall'assessore al Commercio di Torino, Alberto Sacco. "Questo è un tema troppo delicato. Qualsiasi cosa si dica si sbaglia - osserva -, come amministrazione stiamo lavorando sul progetto". "È chiaro che i torinesi e le imprese cittadine vorrebbero queste Olimpiadi a Torino - sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa -.