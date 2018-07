Sala, serve piano nazionale integrazione

MILANO, 17 LUG - Un piano nazionale per l'integrazione dei migranti. E' la richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha parlato del tema a margine della sua visita al quartiere Corvetto, dove sono state presentate le nuove squadre 'Bella Milano', formate da disoccupati, richiedenti asilo che saranno impegnati nella cura e pulizia della città. "La bacchetta magica non ce l'ha nessuno quando si parla di fragilità e immigrazione. Oggi parlare di integrazione non è popolare come fare i leoni da tastiera - ha detto - ma noi rispondiamo con la pazienza e il lavoro, con progetti come questi anche se è una via impopolare, ma è la nostra via". "Rispondiamo così a questi temi, con la nostra testa, e rispetto a quello che può fare un sindaco non c'è altra via, anche se invochiamo un piano nazionale per l'integrazione - ha concluso - Se ci fosse un piano nazionale i migranti che lavorano potrebbero essere retribuiti ad esempio".