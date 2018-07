Maltrattamenti,3anni a ex titolare asilo

MILANO, 17 LUG - Enrico Piroddi e Milena Ceres, rispettivamente ex titolare ed ex coordinatrice dell'asilo milanese 'Baby World Bicocca', sono stati condannati oggi a 3 anni di carcere e a 7 mesi di carcere, la seconda in continuazione con la pena di 2 anni e 9 mesi che aveva già patteggiato nei mesi scorsi, nel processo con rito abbreviato sui presunti maltrattamenti subiti nel luglio 2016 da una decina di bambini, di cui quattro si sono costituiti parte civile. Lo ha deciso stamane il gup di Milano Raffaella Mascarino, che ha condannato un'altra maestra a 1 anno e 4 mesi di carcere e ha assolto un'altra educatrice. Ai quattro imputati erano stati contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. Il giudice ha anche ordinato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni per i due ex responsabili dell'asilo. La Procura aveva proposto una pena a 3 anni di carcere per Ceres e Piroddi e l'assoluzione delle altre due maestre imputate.