Black out a Bolzano, ascensori in tilt

BOLZANO, 17 LUG - Un black out ha interessato nel primo pomeriggio vaste zone di Bolzano. Verso le ore 13 la luce è venuta a mancare, a macchia di leone, in diversi rioni del capoluogo altoatesino. Il corpo permanente e quello volontario dei vigili del fuoco sono intervenuti per 16 chiamate, soprattutto per ascensori bloccati. Nella sottostazione elettrica di via Resia i pompieri hanno spento un principio di incendio, non è ancora chiaro se è stato causa oppure conseguenza del black out. Dopo quasi due ore la situazione è tornata alla normalità. I vigili del fuoco sono poi anche intervenuti per un presunto incendio in un condominio nel quartiere Kaiserau. Alcuni abitanti accusavano problemi respiratori, non trovando però nessun rogo si presume che si sia trattato di un gas irritante, forse una bravata. Nessun ha necessitato di cure mediche.