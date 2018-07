Si barrica in casa con fucile

BARI, 17 LUG - Un uomo di 40 anni, con problemi psichici, si è barricato in casa impugnando un fucile che non sarebbe funzionante, dopo essere stato preso dal panico per l'arrivo di un'ambulanza con personale del 118 che era stato chiamato dalla zia per soccorrerlo. E' accaduto a Palo del Colle. Sul posto ci sono i carabinieri e si sta cercando di tranquillizzare l'uomo per farlo uscire. Secondo la ricostruzione fatta dai militari, la zia convivente dell'uomo si è rivolta al numero di emergenza-urgenza sanitaria convinta che il nipote stesse accusando un malore. Quando è arrivata l'ambulanza, alla vista dei paramedici il nipote ha avuto una reazione inaspettata imbracciando un fucile, che secondo la donna non è funzionante, cacciando tutti da casa e barricandosi all'interno.