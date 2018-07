Delegazione Ue in visita ad Arquata

ANCONA, 17 LUG - "L'organizzazione della Protezione civile e delle Regioni è stata fantastica, fenomenale, un esempio per tutta Europa. Porteremo a Bruxelles questa esperienza e spiegheremo ai colleghi l'estrema complessità della situazione". Lo ha affermato oggi il direttore Dg Regio della Commissione europea Vittoria Alliata di Villafranca, durante il sopralluogo effettuato insieme agli altri membri della delegazione europea ad Arquata del Tronto, prima nell'area delle casette e poi nella zona rossa del centro storico. Ad accompagnare i funzionari l'assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, il sindaco, Aleandro Petrucci, e il suo vice, Michele Franchi, e il dirigente del Servizio protezione civile, David Piccinini. "Siamo molto soddisfatti e incoraggiati da quanto è stato fatto - ha aggiunto il direttore Alliata - . E' stata una visita di verifica per vedere come sono stati utilizzati i contributi del Fondo di solidarietà della Ue, 1,2 miliardi di euro all'Italia per questa situazione gravissima".