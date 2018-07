Aborto con farmaco antiulcera, indagini

MODENA, 18 LUG - I carabinieri di Carpi (Modena) stanno indagando sull'aborto di una 24enne ghanese che ha assunto un farmaco anti ulcera a base di Misoprostolo. La donna, che non aveva ancora superato i tre mesi di gravidanza, era arrivata all'ospedale Ramazzini di Carpi con traumi multipli al cranio e alle costole, per le botte del marito. Non è ancora chiaro se sia stato l'uomo a costringerla ad abortire o meno. Secondo quanto ha riferito la 24enne ai carabinieri, il farmaco in questione (che è vietato in molti Paesi proprio perché utilizzato per gli aborti) lo avrebbe acquistato al mercato nero tramite una terza persona.