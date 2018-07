Giochi 2026, Appendino vede opposizioni

TORINO, 18 LUG - La sindaca di Torino Chiara Appendino ha chiesto di incontrare domani mattina, in vista della seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicato al voto degli atti sulla candidatura olimpica, i gruppi di opposizione della Sala Rossa. "Apprezziamo il gesto costruttivo della sindaca che ha deciso di incontrarci" dice il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo precisando che "verificheremo in aula sottoscrittori e testi definitivi che verranno proposti e l'atteggiamento della maggioranza sul nostro ordine del giorno di sostegno alla candidatura olimpica". Si tenta una sintesi con le opposizioni, pronte ad un sì incondizionato alle Olimpiadi come chiesto dal Coni. Ma non è escluso anche che in queste ore si cerchi il massimo consenso alla candidatura olimpica anche all'interno della maggioranza, che ha presentato una delibera che vincola il via libera ai Giochi a precise condizioni. Paletti che per le opposizioni potrebbero condizionare la scelta del Coni verso le altre città che vogliono la candidatura.