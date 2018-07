ROMA, 19 LUG - Una sequenza sismica è in corso ai piedi dell'Etna, in provincia di Catania. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Tra le 22:56 di ieri e 00:22 sono state oltre dieci le scosse (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2) registrate nella zona, tra cui due di magnitudo 3.6 e 3.5 verso alle 23:20 circa con epicentro vicino Ragalna. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.