Scontro auto-moto, muore diciassettenne

(ANSA) PAVIA, 19 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale questa mattina, attorno alle 8.30, sulla strada provinciale che collega Torre d'Isola (Pavia) a Bereguardo (Pavia). Il giovane, in sella a una moto da cross, stava viaggiando verso Bereguardo (Pavia). Giunto all'altezza della località Sette Filagni di Torre d'Isola (Pavia), in prossimità di una curva si è scontrato frontalmente con una vettura che procedeva in senso opposto. A causa dell'impatto il 17enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, venendo schiacciato dalla stessa auto con la quale si era scontrato. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che hanno cercato inutilmente di rianimare il giovane. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.