Autonomia: giovedì Fontana vede Stefani

MILANO, 19 LUG - E' previsto per giovedì prossimo a Roma un nuovo incontro tra il governatore lombardo Attilio Fontana e il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani nell'ambito della trattativa per concedere maggiore autonomia alla Regione Lombardia. "La prossima settimana vedrò il ministro per concordare i dettagli dell'accordo" ha spiegato Fontana partecipando alla trasmissione televisiva Aria Pulita su 7 Gold. Durante il programma il governatore leghista ha ribadito inoltre il suo impegno per eliminare il superticket sanitario dopo che la Regione avrà ottenuto maggiori competenze e risorse dallo Stato. "Abbiamo fatto un primo passo col dimezzamento dei superticket, ma l'obiettivo per il quale mi sto impegnando è quello di eliminarlo. Con l'autonomia avremo le risorse necessarie" ha assicurato Fontana.