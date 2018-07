A Norcia Corpi europei solidarietà

NORCIA (PERUGIA), 19 LUG - Tornano a Norcia i ragazzi dei Corpi europei di solidarietà, voluti dal presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker. Dal 18 luglio al 21 settembre, 25 ragazzi provenienti da ogni parte d'Europa saranno parte integrante della comunità nursina. Il progetto, in collaborazione con il Comune di Norcia, è finanziato dall'agenzia nazionale dei giovani attraverso Erasmus+ e coordinato in Umbria dall'associazione Kora. "Diamo il benvenuto a questi giovani che per due mesi saranno parte integrante e attiva del tessuto sociale nursino - ha detto l'assessore ai Servizi sociali, Giuseppina Perla - come nel centro estivo comunale 'Il Monello' e nell'affiancare l'associazione 'Tutti i Colori del Mondo' per l'assistenza alle persone disabili. Questo nuovo progetto rimarca ancora una volta come Norcia e l'Europa siano un binomio inscindibile". I giovani supporteranno anche la Pro Loco di Norcia nella gestione delle manifestazioni in cartellone nell'Estate nursina. (ANSA).