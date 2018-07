Dal coma al risveglio,festa per Gabi

CATTOLICA (RIMINI), 19 LUG - E' la notte del 28 agosto di un anno fa, quando le sirene dell'ambulanza stracciano la quiete di via Fleming, una appartata stradina di Cattolica, la 'Regina della Riviera romagnola'. Quando l'auto riparte, a bordo c'è Gabriella, la Gabi come qui la chiamano tutti, col cuore fermo e gli occhi sbarrati. Gabi è il motore sorridente di questa via lontana dal viavai dei turisti e dei bomboloni caldi a tutte le ore: da poco superati i 70, una vita di lavoro duro e amatissimo alle spalle, due figli ormai grandi, piglio da leader naturale. Tutti qui le vogliono bene, e quando l'ambulanza se la porta via, intorno è solo dolore e silenzio. Grazie ai soccorsi veloci e all'aiuto di chi era in casa quella notte, il cuore riparte ma Gabi non si risveglia. Finisce in coma per 50 giorni, poi il risveglio, la degenza in ospedale. Ed ora, dopo 11 mesi, la festa per lei. Una cena in strada, tra vino e grigliate, con parenti e amici, per il ritorno alla normalità.