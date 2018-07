Barista stuprata per ore, caccia a uomo

PIACENZA, 20 LUG - Sono in corso Piacenza le ricerche di un uomo che nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe stuprato una donna all'interno di un bar in città. Secondo il racconto della vittima ai carabinieri, l'aggressore si sarebbe presentato nel locale poco prima della chiusura e per ore avrebbe abusato di lei, barista cinese in quel momento sola, dopo averla legata e imbavagliata. Le grida sono state udite dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. La vittima è in ospedale, sotto choc. Al momento sulla vicenda, di cui ha dato notizia la stampa locale, c'è forte riserbo da parte di carabinieri e della Procura. Gli investigatori confermano l'accaduto, senza però fornire i particolari.