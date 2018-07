Dl dignità: Carfagna, stop tassa su colf

ROMA, 20 LUG - "Presenteremo un emendamento per l'Aula che elimini l'aggravio contributivo causato dal decreto Dignità per chi assume baby sitter, colf e badanti. Mi preoccupano le stime riportate oggi su "Il Corriere della Sera" relative agli incrementi contributivi dei rinnovi contrattuali: 160 euro in più all'anno, secondo Assindatcolf". Ad annunciarlo in una nota è la parlamentare di FI Mara Carfagna. "Baby sitter, badanti e colf - aggiunge - alleggeriscono il carico del lavoro di cura: chi ha un bambino, un anziano o un malato in casa sa quanto siano preziose queste figure professionali. Peraltro, si tratta in prevalenza di donne straniere, è nostro dovere impegnarci perché siano regolari e non finiscano nel lavoro nero. Chiedo dunque alla maggioranza di governo: è proprio necessario penalizzare le famiglie considerandole alla stregua di altri "datori di lavoro", come fossero imprenditori che assumono?".