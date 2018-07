Terrorismo, un arresto nel Bergamasco

BERGAMO, 20 LUG - Un cittadino belga di 41 anni di origini marocchine, risultato ricercato in campo internazionale per reati connessi al terrorismo, è stato arrestato dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia di Bergamo in un hotel in centro a Sarnico, nel Bergamasco. L'uomo era in vacanza con la moglie e una conoscente e le manette sono scattate mentre era in hotel. Il belga risulta risiedere a Bruxelles: era destinatario di un mandato di cattura internazionale - finalizzato all'estradizione - emesso a marzo in Marocco per i reati di attentato alla sicurezza dello Stato, partecipazione ad associazione terroristica, triplice omicidio e violazione della legge sulle armi e sugli esplosivi, nonché per il reato di associazione criminale finalizzata alla commissione di atti di terrorismo. E' stato trasferito nel carcere di Bergamo.