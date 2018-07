Da lunedì numero chiuso a passo Sella

BOLZANO, 21 LUG - Lunedì scatta il 'numero chiuso' per auto e moto a passo Sella. Dopo una prima sperimentazione, implementata a passo Sella nel 2017, con chiusura al traffico motorizzato il mercoledì in estate, questa estate viene avviata, dalla Provincia di Bolzano, unitamente alla Provincia di Trento, una nuova iniziativa, denominata #dolomitesvives, che prevede dal 23 luglio al 31 agosto la limitazione del traffico sul Passo Sella per consentire una fruizione più sostenibile delle Dolomiti. Le limitazioni al traffico saranno in vigore da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00. Si potrà accedere al passo Sella con un pass gratuito della validità di un'ora da richiedere direttamente presso i punti informativi e di registrazione posizionati lungo la strada di accesso al passo da entrambi i versanti. Ci sono anche pass online tramite l'app Open Move oppure www.openmove.com. L'offerta del trasporto pubblico sarà potenziata.