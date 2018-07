VIAREGGIO (LUCCA) Pino cade su mercato Viareggio,un ferito 21/07/2018 - 16:30

Era in svolgimento in pineta Ponente. In ospedale un'ambulante

VIAREGGIO (LUCCA), 21 LUG - Paura a Viareggio (Lucca) dove un pino è caduto, nel primo pomeriggio, su alcuni stand del mercatino antiquariato e sull'auto di un'ambulante che è rimasta ferita. E' successo all'interno della pineta di Ponente dove si stava svolgendo il mercato. La donna, in codice giallo, è stata trasportata all'ospedale Versilia a bordo di un'ambulanza della Croce Verde e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.