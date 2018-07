ROMA, 23 LUG - "Le notizie in merito alla volontà del Governo austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato dai media saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.