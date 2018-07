Accoltellato a Firenze, grave 26enne

FIRENZE, 23 LUG - Un 26enne peruviano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi, dopo essere stato accoltellato la notte scorsa durante una lite tra cittadini sudamericani avvenuta nei pressi di un locale in via Alamanni, a Firenze. Ferite da arma da taglio anche per un 20enne. Entrambi sarebbero stato aggrediti da un connazionale, datosi poi alla fuga. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe nato a causa di alcuni apprezzamenti che l'aggressore avrebbe fatto a una donna che si trovava con i due giovani. Per il 26enne, raggiunto da cinque coltellate, una delle quali gli avrebbe perforato un polmone, la prognosi al momento è riservata. Il 20enne ha riportato due ferite lievi all'addome. Al vaglio dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, le immagine riprese dalle telecamere della zona.