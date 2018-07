Cc recuperano capolavoro Piffetti a NY

TORINO, 24 LUG - Un capolavoro dell'ebanista Pietro Piffetti, del valore di oltre 2 milioni di euro, è stato recuperato dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale. Si tratta di una scrivania a doppio corpo con pregiati intarsi di avorio e madre perla, scomparsa dall'Italia nel Secondo Dopoguerra. La scrivania era stata trasportata prima in Francia, poi in Svizzera e infine negli Stati Uniti, dove, alla fine degli anni '90, era stata esposta al Metropolitan Museum of Art di New York, uno dei più grandi e importanti del mondo.