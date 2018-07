Troppi rifiuti in spiaggia, stop cibo

ORISTANO, 24 LUG - Troppi rifiuti in spiaggia? La soluzione è vietare ai bagnanti di mangiare e bere sull'arenile. La decisione è stata presa dal sindaco di Cuglieri (Oristano), che ha emesso un'ordinanza destinata a far discutere. Non è la prima volta che vengono disposte misure per preservare la natura negli arenili, la più recente quella del Comune di Stintino, nel nord Sardegna, per proteggere la Pelosa, una delle spiagge più belle del Mediterraneo e a rischio erosione: qui i turisti hanno l'obbligo di usare una stuoia sotto l'asciugamano, di lavarsi i piedi prima di andare via (per non disperdere la sabbia) e di non fumare in spiaggia. A Cuglieri, invece, per "tutelare il monumento naturale di S'Archittu", come recita l'ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Panichi, si è deciso addirittura di vietare di portare cibo e bevande al mare, pena una multa tra i 25 e i 500 euro. "La situazione era diventata insostenibile", ha spiegato il sindaco