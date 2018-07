ROMA, 24 LUG - Un italiano di circa 45 anni è indagato per lesioni gravi in relazione al ferimento di una bimba rom in strada a Roma. L'uomo è stato individuato dai carabinieri nel corso dell'attività di indagine coordinata dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e dal sostituto Roberta Capponi. Il colpo sarebbe stato esploso dal terrazzino dell'abitazione dell'indagato, nella zona di viale Palmiro Togliatti all'altezza di viale dei Romanisti.