Dl dignità: Martina, clamoroso boomerang

ROMA, 25 LUG - "Pensiamo che i provvedimenti di questo governo siano dannosi per il Paese. Il decreto dignità si sta rivelando un clamoroso boomerang. E', nei fatti, un decreto che è assente". Lo afferma Maurizio Martina, segretario del Pd in un'intervista a Rtl 102.5 Poi aggiunge che ciò che propone il Pd e' "un vero intervento che tagli permanentemente il costo del lavoro. Noi proponiamo di tagliare un punto sul costo previdenziale all'anno per 4 anni. Noi proponiamo di rendere piu' vantaggioso contratto a tempo indeterminato sia per l'impresa che per il lavoratore. In queste ore, migliaia di lavoratori stanno ricevendo lettere per il mancato rinnovo del contratto a termine,in ragione del decreto dignità. Ieri il caso della Nestle' di Benevento a cui e' arrivata una lettera in cui si dice che, per effetto del decreto, i contratti a tempo non possono essere rinnovati. Si e' annunciato in pompa magna un intervento contro la precarietà ma si sta danneggiando lavoratori e famiglie.