Sindone, mini-ostensione per giovani

TORINO, 25 LUG - Dopo l'ostensione del 2015, la Sindone tornerà a essere visibile il 10 agosto, solo per un giorno e solo per i circa duemila giovani in pellegrinaggio verso Roma, dove incontreranno il Papa in vista del Sinodo mondiale di ottobre. L'iniziativa è stata presentata oggi dal custode pontificio della Sindone, l'arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia. "Non sarà un trekking turistico - spiega Nosiglia - ma un cammino pastorale. Questa venerazione straordinaria non è affatto abituale, ma è stata anche l'occasione per mettere a punto percorsi e sistemi di illuminazione che torneranno utili in futuro". Per l'occasione il Duomo di Torino, dove è custodito il telo che secondo la tradizione avvolse il corpo di Cristo, sarà chiuso al pubblico tutto il giorno. La teca antiproiettile che contiene la Sindone sarà estratta dalla cassa metallica che la avvolge ed esposta ai ragazzi. Questi arriveranno a vederla in orario serale, alla fine di un pellegrinaggio di una settimana.