Calcio: ds Bari, mai compensi in nero

BARI, 25 LUG - "Mai preso compensi non dichiarati". Lo afferma il direttore sportivo del Bari calcio, Sean Sogliano, precisando in una nota la sua condotta in relazione ai procedimenti giudiziari sul club: la richiesta di fallimento presentata dalla Procura, e la successiva istanza dei pm, respinta, di rimozione dal Cda del presidente Giancaspro. "Ho appreso che la dott.ssa Antonella Indiveri, dipendente addetta all'amministrazione di Football Club Bari 1908 Spa, avrebbe dichiarato - scrive il ds - che avrei ricevuto compensi in contanti e non dichiarati, ed avrei intrattenuto rapporti non corretti con parte della tifoseria. In ciò accomunandomi al presidente Giancaspro". "Le accuse - sottolinea - sono totalmente infondate. Mai ho incassato somme che non fossero il regolare frutto del mio lavoro". "Come potrò agevolmente dimostrare, nel periodo trascorso a Bari - aggiunge - non solo ho ricevuto unicamente le somme pattuite con il mio contratto, ma ho personalmente sostenuto ingenti spese senza mai chiederne il rimborso".