Dl dignità:Fraccaro,fiducia? Spero di no

ROMA, 25 LUG - "L'apposizione della fiducia sul decreto dignità dipenderà dall'atteggiamento delle opposizioni". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a margine della cerimonia del ventaglio in Senato. Alla Camera - ha proseguito il ministro - abbiamo allargato i tempi di discussione proprio si richiesta delle opposizioni. E' chiaro che il Senato avrà tempi più ristretti e non potrà modificare il decreto visti i vincoli del calendario per la chiusura estiva" del Parlamento. Ai cronisti che gli chiedevano e dunque si ricorrerà alla fiducia, Fraccaro ha detto ",spero di no, ma dipenderà dall'atteggiamento delle opposizioni. La fiducia - ha aggiunto- e' uno strumento legittimo, il problema e' il suo abuso, e noi non ne vogliamo abusare".