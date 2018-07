Sindaco Norcia, spronati da Marchionne

NORCIA (PERUGIA), 25 LUG - "Quello che in questi giorni è identificato come una sorta di suo motto cioè 'chiedersi ogni giorno se avessimo cambiato qualcosa in meglio' è uno sprone per poter affrontare la ricostruzione della nostra città": così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ricorda Sergio Marchionne. Esprimendo "grande cordoglio" per la sua scomparsa. "A Toronto, in quella sera di maggio 2017 in cui l'intera comunità italo canadese, di cui lo stesso Marchionne è esponente di spicco, si è stretta intorno alle popolazioni colpite dal sisma ho avuto modo di conoscerlo personalmente" ha ricordato Alemanno. Sottolineando come il sodalizio iniziato in Canada ha dato il via a diversi progetti con la comunità di Norcia. Tra questi le cliniche mobili, che sono in fase di allestimento, e i progetti previsti per gli anziani dell'istituto Lombrici. "Anche nella ricostruzione di Norcia c'è un po' di Marchionne" ha ribadito il sindaco.