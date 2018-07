Passeur M.Bianco,chiesti 42 anni e 2 mln

AOSTA, 25 LUG - Quarantadue anni di carcere e multe per 1 milione e 950 mila euro: è la richiesta complessiva della procura di Aosta per sei nordafricani imputati di concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tre sono tunisini e tre egiziani, di età compresa tra i 39 e i 26 anni e residenti tra il Nord Italia e la Francia. I fatti risalgono al marzo scorso, quando erano stati arrestati al traforo del Monte Bianco. Avevano tentato di portare in Francia una quindicina di migranti senza documenti, anche minorenni, loro connazionali e anche alcuni pachistani, caricati a Milano. Sono almeno tre gli episodi contestati dal pm Eugenia Menichetti. Tra gli imputati - in base alle indagini - sono emersi alcuni importanti collegamenti, dalle utenze telefoniche alle auto, alcune delle quali di proprietà della stessa persona. Un migrante controllato alla frontiera dalla polizia, pochi giorni dopo avrebbe tentato nuovamente di espatriare con un altro passeur.