CUNEO, 26 LUG - Soccorso alpino in azione da ieri sera in Valle Gesso, nel Cuneese, alla ricerca di una persona che non è rientrata da una escursione. La sua auto è stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra è salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. A partire dalle 7.00 di questa mattina, l'eliambulanza 118 sta trasportando a monte altre squadre per le ricerche.