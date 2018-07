Trivelle: Emiliano,eliminare concessioni

BARI, 26 LUG - "Questa è la regione che, proprio partendo da Polignano a Mare (Bari), dette vita a quel processo politico che poi portò la Regione Puglia e il nostro Consiglio regionale a chiedere il referendum contro le ricerche petrolifere nel mare. Abbiamo preso una posizione chiara, netta, e adesso vogliamo che il nuovo governo elimini tutte le concessioni di trivellazioni nel mare Adriatico e Ionio, in coerenza con ciò che le forze politiche che oggi lo costituiscono hanno sempre detto. E queste cose le dico con spirito collaborativo, qui sono presenti sindaci di ogni parte politica perché nella difesa del mare i pugliesi sono tutti uniti". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), oggi a Polignano a Mare, intervenendo al flash mob '#NoOil' di Goletta Verde-Legambiente per dire no alle trivelle e ai sussidi alle fonti fossili.