Esplodono bombole in ristorante, ferita

SASSARI, 26 LUG - Ha rischiato di provocare una strage l'esplosione di questa mattina all'interno della pizzeria Cosmo di vicolo dei Genovesi, nel centro storico di Castelsardo (Sassari). Tre bombole di gpl sono esplose per cause ancora in corso di accertamento. La titolare e tre suoi dipendenti hanno avvertito un forte odore di gas e hanno capito che c'era una fuga, la donna ha tentato di chiudere il rubinetto ma non ha fatto in tempo. È stata travolta dall'onda d'urto, che le ha fatto fare un volo di alcuni metri. La donna ha riportato alcune ustioni alle braccia, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco. L'intervento si è appena completato.