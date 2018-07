Spaccio su auto, a bordo figlia 8 mesi

NAPOLI, 27 LUG - Spacciavano a bordo di un'auto sulla quale c'era anche la figlia di 8 mesi. Sono stati sorpresi in via Pasquale Ianniello di Frattamaggiore (Napoli) dove avevano appena venduto una dose di hashish a un 'cliente': dopo pochi istanti sono stati bloccati dai carabinieri della locale stazione. Un 19enne di Frattamaggiore, già noto alle forze dell'ordine, e la compagna, una coetanea di Casoria, nel Napoletano, sono stati poi perquisiti e trovati in possesso di 15 stecchette di hashish del peso complessivo di 45 grammi e 240 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento illecito. Il giovane è stato arrestato per spaccio, la seconda denunciata per detenzione di droga ai fini dello spaccio.(ANSA).