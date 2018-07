Conte: Italia può rafforzare Ue,ma cambi

ROMA, 27 LUG - "Troppo spesso, in passato nei vertici europei l'Italia non si è fatta valere per timore di rimanere isolata. Ma noi oggi stiamo cercando di far capire a questa Europa debole e disorientata che possiamo aiutarla a rafforzarsi, a patto di riconoscere che il quadro strategico con il nostro governo è cambiato". Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe Conte facendo riferimento alla sua intervista odierna sul Corriere della Sera. "Sull'immigrazione l'atteggiamento sta cambiando, a nostro favore - aggiunge -. Siamo consapevoli che ereditiamo un'Italia divisa, a noi tocca provare a ricucire il Paese su nuove basi".