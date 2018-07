Dl Dignità: Zaia, tocca a M5S cambiarlo

ROMA, 27 LUG - Il decreto Dignità? "Così come è uscito dal Consiglio dei ministri deve essere modificato". A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un'intervista pubblicata da Gazzettino e Messaggero. Spiega di aver portato a Roma, "al tavolo nazionale", le istanze delle imprese: se il decreto "viene approvato così come è stato presentato rischia di avere un impatto pesante" e "tifo anch'io" perché "abbia le giuste correzioni in Parlamento. Debbo riconoscere che i nostri parlamentari della Lega su questo fronte stanno lavorando". Quindi chiede tempo a chi già protesta. D'altra parte osserva che "se fosse un caso isolato, qualcuno la potrebbe buttare in politica. Siccome l'impresa del Veneto, a 360 gradi, quindi non solo gli industriali, ha perplessità e istanze sul Decreto Dignità, penso che questo non sia irrilevante". "I Cinque stelle - conclude - sono i materiali artefici di questa partita. La palla adesso passa a loro".