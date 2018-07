Botte perché gay,identificati aggressori

TORINO, 27 LUG - Sono stati identificati due degli aggressori che, sabato scorso a Torino, hanno picchiato un diciannovenne all'uscita della metropolitana perché omosessuale. La loro posizione, a quanto si apprende, è al vaglio della polizia. Rischiano una denuncia per lesioni e discriminazione. Il giovane, finito in ospedale per la frattura della clavicola e di un piede e dimesso con una prognosi di trenta giorni, era stato deriso in via Nizza per il modo di camminare. "Continuavano a ripetermi che sculettavo come un frocio. Anzi, che ero 'troppo frocio'", ha raccontato la vittima dell'aggressione. Anche la sua versione dei fatti, sempre a quanto si apprende, è al vaglio degli inquirenti.