Tonini moriva 5 anni fa, Messa a Ravenna

RAVENNA, 28 LUG - Con una Messa in cattedrale celebrata dall'arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, la Curia di Ravenna ha ricordato questa mattina il quinto anniversario della scomparsa del cardinale Ersilio Tonini, morto a 99 anni nell'Opera di Santa Teresa, dove risiedeva, una struttura dedicata all'assistenza di persone con patologie geriatriche e bambini con sindromi invalidanti. La stessa Opera ha in programma domani un'altra Messa in suffragio di Tonini, che fu vescovo della chiesa ravennate da dicembre '75 a ottobre 1990 e il cui episcopato - ricorda la comunità cattolica cittadina - "fu contrassegnato dall'avvio e realizzazione di molteplici iniziative pastorali". Nato a Centovera di San Giorgio Piacentino, figlio di salariati agricoli, a lungo parroco a Salsomaggiore (Parma), nel '78 fu scelto da Paolo VI come presidente della Nei, editrice di Avvenire, e negli anni '90 diventò un volto noto al pubblico tv grazie al programma 'I dieci comandamenti' di Enzo Biagi. Giovanni Paolo II lo creò cardinale nel '94.