Salvati scout dispersi su monte Morrone

ROMA, 29 LUG - Sono stati tratti in salvo dai Carabinieri Forestali 12 scout che si erano persi durante la notte sul monte Morrone, in Abruzzo. Il gruppo, di età compresa tra i 16 e i 55 anni (di cui 6 minorenni), si è smarrito durante la discesa del monte, dopo essere partito ieri mattina dalla Badia di Sulmona (L'Aquila) alla volta del convento dei Frati Francescani di Caramanico Terme (Pescara). Gli scout sono stati raggiunti in località Rocca Caramanico dai Carabinieri Forestali della Stazione Parco che, dopo averli rifocillati, li hanno guidati verso il convento.