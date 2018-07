Colpito con un pugno, morte cerebrale

PERUGIA, 29 LUG - E' cominciato alle 17.34 all'ospedale di Terni l'accertamento di morte cerebrale per il trentatreenne che era stato ricoverato stamani in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un pugno da un suo coetaneo, poi arrestato dai carabinieri, a Norcia. Sei ore - spiega lo stesso ospedale - sono i tempi tecnici per confermare l'avvenuto decesso.