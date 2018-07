Maria vince 61/o Festival di Castrocaro

CASTROCARO TERME (FORLI'-CESENA), 30 LUG - La toscana Maria, all'anagrafe Valentina Egrotelli, ha vinto la 61/a edizione del Festival di Castrocaro per le 'voci nuove'. La finale, condotta da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla con i contributi di Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, andrà in onda in differita su Rai1 il 10 agosto alle 23.30. Ventitré anni, di Montignoso (Massa Carrara), Maria ha tra l'altro frequentato un corso con il maestro Franco Mussida (Pfm) ed è stata premiata al concorso 'Una Voce per Sanremo 2017'. A Castrocaro ha proposto la cover di 'Non sono una signora', di Loredana Bertè, poi l'inedito 'Posologia vincente'. Ad assegnare la vittoria, su dieci cantanti in gara, è stata ieri sera la giuria presieduta da Katia Ricciarelli e composta da Fio Zanotti, Alessandra Drusian (Jalisse) e Gatto Panceri. Ad accompagnare i giovani talenti dal vivo, sul palco allestito nel giardino del Padiglione delle Feste, l'orchestra diretta da Stefano Palatresi, direzione artistica di Angelo Valsiglio.