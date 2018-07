Casa carità, violenze parole odio

MILANO, 30 LUG - La Casa della carità, storica istituzione di assistenza di Milano, "è fortemente preoccupata per gli episodi di violenza nei confronti di stranieri che si stanno susseguendo in tutto il territorio nazionale". "Appare ormai impossibile - afferma il presidente della Fondazione don Virginio Colmegna - pensare che questi fatti siano solo una casualità e che non siano invece conseguenza dei ripetuti messaggi di intolleranza xenofoba e razzista. Il nostro timore è che comincino a pesare, su un'opinione pubblica sempre più disorientata, le continue parole d'odio che stanno avvelenando il clima politico italiano, alimentando il rancore di molti cittadini verso persone straniere, soprattutto di origine africana".