Legionella: salgono a 46 i contagiati

MILANO, 30 LUG - Ci sono 4 casi in più e quindi sono salite a 46 le persone, tutte residenti a Bresso, che hanno contratto il batterio della legionella. Lo ha comunicato in una nota l'Ats Città Metropolitana di Milano specificando che delle nuove persone colpite dall'infezione, una è stata ricoverata all'Ospedale Sacco, un'altra all'Ospedale San Gerardo di Monza e altre due al Niguarda di Milano. Si fa anche un bilancio della situazione e si spiega che attualmente 13 pazienti si trovano al Niguarda, 7 al Bassini di Cinisello Balsamo, uno al Sacco, uno al San Gerardo e uno all'ospedale Mater Domini di Catanzaro. Oggi, inoltre, Ats, insieme all'amministrazione comunale di Bresso, ha incontrato gli Amministratori di Condominio Associati (Anaci) ai quali è stato chiesto di effettuare il campionamento dell'acqua di tutti gli impianti condominiali della cittadine dell'hinterland milanese, degli impianti centralizzati e delle abitazioni. Sono in corso analisi su 426 campioni prelevati a Bresso.