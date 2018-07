Prete arrestato: bimba via da famiglia

FIRENZE, 30 LUG - La bimba di 10 anni della provincia di Firenze, vittima di presunti abusi da parte di don Paolo Glaentzer, il sacerdote arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, è stata allontanata dalla famiglia insieme ai due fratelli minorenni. I tre sono stati trasferiti in una comunità, a seguito di un provvedimento assunto dai servizi sociali del Comune del Fiorentino dove risiedono, in coordinamento con la procura per i minorenni di Firenze. La piccola ha anche un altro fratello, che in quanto maggiorenne non è stato interessato dal provvedimento.