Mattarella a memoriale massacro armeni

EREVAN, 31 LUG - Il presidente Sergio Mattarella ha visitato questa mattina a Erevan il Memoriale di Tsitsernakaberd che ricorda i massacri di armeni del 1915. Accompagnato dal presidente armeno Armen Sarkissian, ha deposto una corona di fiori all'esterno del monumento. Poi le delegazioni hanno deposto all'interno dei garofani bianchi e hanno sostato in raccoglimento. Mattarella ha successivamente piantato un albero. La targa commemorativa, in due lingue armeno e italiano, recita: "Affinché dalle sofferenze del passato nasca un avvenire di pace e di comprensione tra i popoli e gli Stati". Nel parco in passato hanno piantato tra gli altri alberi Vladimir Putin, Francoise Hollande, papa Francesco, papa Giovanni Paolo II, Romano Prodi (come presidente della Commissione europea) e diversi presidenti europei.