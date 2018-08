Uomo accoltellato alla gola in strada

MILANO, 1 AGO - Un uomo è stato accoltellato alla gola, la scorsa notte, a Milano. Soccorso per strada e portato all'ospedale, non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dai carabinieri si tratta di un marocchino di 28 anni, irregolare e con precedenti per spaccio. E' stato trovato riverso a terra e sanguinante in via Guido Ucelli di Nemi, nell'estrema periferia milanese, prima della mezzanotte di ieri. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che lo hanno soccorso e trasportato al Policlinico, dove stamani i medici si sarebbero detti ottimisti sulla sua ripresa. Sul caso, probabilmente una aggressione o un regolamento di conti, indagano i carabinieri della Compagnia Porta Monforte.