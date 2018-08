Pd, indagare su fake news Russia

ROMA, 2 AGO - "L'esistenza di una fabbrica di troll e fake news in Russia, che ha lavorato per diffondere notizie false contro i Governi del Pd per favorire Lega e M5s, è gravissima. Quanto riportano i quotidiani italiani, sulla base dell'inchiesta del sito americano FiveThirthyEight, è l'ennesima conferma dei sospetti che erano già stati avanzati nei mesi scorsi, anche alla luce delle dichiarazioni dell'ex vicepresidente americano Biden. E' urgente che il Parlamento italiano dia il via libera alla costituzione di una Commissione di inchiesta sulle Fake news, per la quale abbiamo presentato l'articolato di legge il primo giorno della legislatura". E' quanto dichiarano i deputati del Partito democratico Michele Anzaldi (commissione Cultura) e Carmelo Miceli (commissione Giustizia).